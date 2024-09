Rote Teufel verlieren beim VfB Stuttgart mit 1:4

STUTTGART/KAISERSLAUTERN. Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sein Testspiel in der Länderspielpause beim VfB Stuttgart verloren.

Gegen den ohne zwölf Nationalspieler angetretenen Bundesligisten hieß es nach 90 Minuten 1:4 (0:1). Jannik Mause (85. Minute) gelang nur das Ehrentor.

Für die Gastgeber erzielten Leonhard Münst (72./81.) mit einem Doppelpack sowie Pascal Stenzel (35.) und Jamie Leweling (65.) per Foulelfmeter die Tore. Vorausgegangen war ein Foul des FCK-Keepers Avdo Spahic gegen den eingewechselten Münst.

Gegen den Vize-Meister, der einigen jungen Spielern Einsatzzeiten gab, war Lautern nicht die vier Tore schlechter.

Allerdings fehlte in den entscheidenden Situationen der Zugriff in der Defensive. Stuttgart hatte so keine Mühe, sich bis zum Tor durchzukombinieren. Beide Teams treffen am 29. Oktober (20.45 Uhr) in der zweiten Rundes des DFB-Pokals in Stuttgart erneut aufeinander.