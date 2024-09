++ Region: Wechselhaftes Wetter mit Gewittern und örtlichem Starkregen ++

OFFENBACH. Allmählich zunehmender Tiefdruckeinfluss und feuchtwarme bis heiße Luftmassen gestalten das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunehmend wechselhafter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Heute kommt es zu einzelnen Schauern und Gewittern, dabei besteht lokal Unwetterpotenzial aufgrund von Starkregen. Am Mittwoch ist aus Südwesten mit länger anhaltendem und gewittrigem Starkregen zu rechnen.

Der heutige Dienstag zeigt sich wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, am Nachmittag treten Gewitter mit Starkregen auf. Es kommt zu einem Temperaturanstieg auf 24 bis 30 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind um Südwest. In der Nacht zum Mittwoch meist stark bewölkt, dabei aus Süden aufkommender, schauerartig, teils gewittrig durchsetzter Regen, der sich im Laufe der Nacht über das gesamte Gebiet ausbreitet. Dabei ist stichweise Starkregen möglich, teils auch mehrstündig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 14 Grad, in der Eifel bis 11 Grad.

Für Mittwoch wird wechselndes bis stark bewölktes Wetter vorhergesagt, dabei schauerartig verstärkter und teils gewittriger Regen, örtlich Starkregen, der am Abend ostwärts abzieht. Die Temperaturen erwärmen sich auf 23 bis 26 Grad, im Bergland um 21 Grad. Es weht meist ein schwacher Wind um Nord. Nachts wird es wechselnd bis stark bewölkt, nur vereinzelt regnet es noch etwas, meist aber bleibt es niederschlagsfrei. Ein Temperaturrückgang auf 15 bis 13 Grad ist zu erwarten, im höheren Bergland bis 10 Grad.

Für den Donnerstag sieht der DWD anfangs stark bewölktes Wetter, im Tageslauf einzelne Schauer, ab dem Mittag auch einzelne Gewitter mit lokalem Starkregen. Es wird warm bei Tageshöchsttemperaturen von 23 bis 27 Grad, in Hochlagen zwischen 20 und 23 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind weht aus Nordost. Die Nacht zum Freitag präsentiert sich stark bewölkt bis bedeckt mit Schauern oder schauerartigem Regen und eingelagerten Gewittern. Abkühlung auf 16 bis 13 Grad, in Tallagen der Eifel bis 10 Grad. (Quelle: DWD)