Trier: Auseinandersetzung auf dem Viehmarkt – Verfolgungsjagd am Moselufer

TRIER. Am heutigen Montag, 2.September 2024, kam es gegen 3.20 Uhr auf dem Trierer Viehmarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen einer unbekannten Personengruppe und einem Verkehrsteilnehmer. Zunächst konnten Zeugen beobachten, wie in diesem Zusammenhang ein roter PKW VW Passat in Richtung Südallee flüchtete.

Wenig später konnte das Fahrzeug durch eine Streife der Polizeiinspektion Trier gesichtet werden. Beim Versuch das Fahrzeug und seine Insassen am St.-Barbara-Ufer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen flüchtete der PKW mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Konz. Dabei befuhr der Fahrzeugführer das Moselufer teilweise auf der falschen Richtungsfahrbahn trotz Gegenverkehrs.

Die Fahrt setzte sich am Saarufer fort, ehe der PKW auf Höhe von Konz-Filzen gestoppt werden konnte. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten festgenommen werden. Der Fahrer stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizeiinspektion Trier bittet Zeugen, insbesondere mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 0651/97795210 zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)