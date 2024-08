Fahrplananpassungen in den neuen Busnetzen Wittlicher Land und Hunsrück

TRIER. Wie der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) mitteilt, sind in den neu gestarteten Busnetzen Wittlicher Land und Hunsrück ein paar Linien leicht umgeplant bzw. Abfahrtszeiten um wenige Minuten vorverlegt worden, um die Verteilung der Fahrgäste auf alle vorhandenen Linien zu optimieren.

Das betrifft vornehmlich morgendliche Fahrten in Richtung der Schulen Wittlich und Kues.

Die Umplanungen gelten ab Montag, 2. September, und betreffen Fahrgäste aus den folgenden Orten:

Lieser, Kesten, Monzel, Osann, Platten, Rivenich und Sehlem in Richtung Wittlich. Sowie Salmtal, Salmrohr, Klausen, Lieser, Maring-Noviand, Dierscheid, Heidweiler, Niersbach, Greverath, Gladbach, Bischofsdhron, Hundheim, Hinzerath und Monzelfeld in Richtung Kues.

Auf unserer Internetseite www.vrt-info.de (genau unter www.vrt-info.de/aktuelles/kurzfristige-fahrplananpassungen-neue-busnetze-bkw-August-2024 oder kurz: www.vrt-info.de/aenderung-busnetze-WL-HU ) finden Fahrgäste alle Informationen im Detail.

So wird zum Beispiel die morgendliche Fahrt der Linie 325 zum ZOB Wittlich vorverlegt.

Die Information wurde über die Schulen, Busaushänge und Durchsagen in den Bussen heute bereits an die entsprechenden Schüler*innen kommuniziert. Dennoch freuen wir uns, wenn Sie den Link ebenfalls in Ihren Medien veröffentlichen können.