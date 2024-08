RLP: Nächtliche Auseinandersetzung – zwei Männer mit Stich- und Schnittverletzungen

BINGEN. Im Verlauf einer Auseinandersetzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Badergasse in Bingen erlitten zwei Personen Schnitt- und Stichverletzungen.

Gegen zwei Uhr am gestrigen Sonntag kam es in der Badergasse während eines Aufeinandertreffens zwischen einem 38-jährigen und einem 22-jährigen Binger zu einer Auseinandersetzung. In deren Verlauf wurde der 22-Jährige durch Messerstiche verletzt. Der 38-Jährige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte jedoch kurze Zeit später in seiner nahgelegenen Wohnung durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wies ebenfalls mehrere, durch ein Messer verursachte Verletzungen auf. Beide wurden durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes erstversorgt und in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht.

Die Hintergründe der Tat sind nun ebenso Gegenstand dieser Ermittlungen wie die Entstehung der Verletzungen. (Quelle: Polizeiinspektion Bingen)