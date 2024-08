Eintracht Trier besiegt Göppingen im Glutofen Moselstadion

TRIER. Der dritte Sieg im fünften Spiel, er ist eingetütet: Eintracht-Trier hat am gestrigen Samstagnachmittag den Mitaufsteiger 1. Göppinger SV mit 2:0 (1:0) besiegt und kann den Saisonstart dadurch als gelungen bezeichnen. Mit nunmehr zehn Punkten rangieren die Mannen von Thomas Klasen auf Platz drei der Tabelle der Regionalliga Südwest.

Doch vor die Freude über den unter dem Strich absolut verdienten Heimerfolg gegen die Gäste aus Baden-Württemberg hatte der Trierer Stadtpatron Petrus bei schwülwarmem Wetter rund um die 35 Grad ein hartes Stück Arbeit gesetzt, zollten doch alle Beteiligten den Witterungsbedingungen enormen Tribut.

Dass es letztlich erneut drei Punkte im heimischen Moselstadion zu feiern gab, war neben den beiden Torschützen Sven König (41., auf Zuspiel von Robin Garnier überlistete er Layer im Tor der Gäste mit einem überraschenden Drehschuss) und Hokon Sossah (im Anschluss an einen sauber ausgespielten Konter, 82.) auch SVE-Torwart Radomir Novakovic zu verdanken, der immer dann zur Stelle war, wenn der 1. Göppinger SV vor dem Gehäuse der Eintracht auftauchte. Dies war zwar nicht häufig der Fall, doch beim Stande von 1:0, Sekunden vor dem entscheidenden 2:0, rettete Novakovic in höchster Not vor dem gerade erst eingewechselten Tyron Profis, der den Ball schon an Novakovic vorbeigelegt hatte (81.) – die Schlüsselszene für den Heimsieg.

Dass die Partie zu diesem Zeitpunkt noch offen war, lag insbesondere am Schiedsrichtergespann – sie pfiffen (regelgerecht) ganze drei (!) Abseits-Tore der Eintracht im Verlaufe der neunzig Minuten zurück, zwei Mal lief indes bereits die Tormelodie über die Lautsprecher. Doch auch das Thema Chanchenverwertung, es fand seinen Einzug in die Spielanalyse: zu fahrig gingen die Blau-Schwarz-Weißen mit den sich bietenden Einschussgelegenheiten um, sodass die Partie bis zu eben jener Kontersituation in Minute 82 trotz spielerischer Überlegenheit auf des Messers Schneide stand.

Durch den Sieg schafft die Eintracht sich ein deutliches Luftpolster nach unten und beißt sich zunächst in der Spitzengruppe fest. Am kommenden Freitag wartet mit dem TSV Steinbach-Haiger das nächste Auswärtsspiel auf die Männer mit der Porta auf der Brust.

Eintracht-Trier: Novakovic – Held, Weigelt, Thayaparan (ab 69. Spang), Buballa – Schuster (ab 69. Biondic) – Garnier (ab 62. Wimmer), Dorow (ab 62. Herber), Wrusch – Sossah (ab 86. Boesen), König

1. Göppinger SV: Layer – Frölich, Steinbrenner, Milisic (ab 80. Profis), Jarju (ab 46. Lübke) – Freiwald – Baroudi (ab 65. Lulic), Kececi, Braun, Piljek (ab 65. Ziesche) – McDonald (ab 65. Selitaj)

Tore: 1:0 König (41.), 2:0 Sossah (82.).

Schiedsrichter: Christian Steib