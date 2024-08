Polizeigewerkschaft kritisiert zusätzliche Bewachungsaufgaben am Flughafen Hahn

LAUTZENHAUSEN/HAHN. Seit Beginn der Ferienzeit übernehmen Polizistinnen und Polizisten die Bewachung des Flughafens Hahn, nachdem die Beschäftigten des dortigen privaten Sicherheitsdienstes ihre Arbeit niedergelegt haben.

Die Polizei wurde in dieser Situation als Aushilfe herangezogen, was laut der Gewerkschaft der Polizei (GdP) zu einer erheblichen Mehrbelastung für die Einsatzkräfte führt.

„Diese zusätzliche Aufgabe muss so schnell wie möglich wieder an die zuständigen Stellen zurückgegeben werden. Die Polizei kann nicht dauerhaft für solche Einsätze herangezogen werden“, erklärte Steffi Loth, die Landesvorsitzende der GdP, in einer Stellungnahme. Sie betonte, dass es nicht akzeptabel sei, die Polizei dauerhaft mit dieser Aufgabe zu belasten.

Die betroffene Security-Firma reagierte bisher nicht auf Anfragen der Medien. Der Flughafenbetreiber teilte lediglich mit, dass der Betrieb am Triwo Hahn Airport wie gewohnt weiterläuft.