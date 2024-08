Trier: Einbrüche in West und Süd – Polizei ermittelt nach zwei Vorfällen

TRIER. Wie die Polizei mitteilt, kam es innerhalb von nur einem Tag zu zwei dreisten Einbrüchen in Trier, bei denen die Täter unerkannt entkommen konnten.

Am Mittwoch, dem 14. August, zwischen 17:40 Uhr und 18:25 Uhr, drangen Unbekannte in eine Mietwohnung in der Straße Am Irminenwingert ein. Dabei entwendeten sie Elektro-Kleingeräte sowie einen Würfeltresor. Die Einbrecher verließen den Tatort unerkannt und hinterließen keine Hinweise auf ihre Identität.

Bereits in der Nacht zuvor, zwischen Dienstag, dem 13. August, 20:45 Uhr, und Mittwoch, dem 14. August, 6:45 Uhr, wurde in der Nikolausstraße ein weiterer Einbruch verübt. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem dort geparkten VW T6 und entwendeten verschiedene Wertgegenstände aus dem Fahrzeug. Auch in diesem Fall blieben die Täter unerkannt.

Die Polizei Trier bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in den genannten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer 0651 9779-2290 zu melden.