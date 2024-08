RLP: Betrunkener überschlägt sich mit 500 PS starkem Fahrzeug

BENDORF. Am Mittwoch, den 14.8.2024, gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 36-jährige Fahrzeugführer aus dem Stadtgebiet Bendorf die L308 von Bendorf-Sayn in Fahrtrichtung Bendorf-Stromberg. In einer Rechtskurve verlor der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich im Anschluss mit seinem über 500 PS starken Fahrzeug.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Am Fahrzeug entstand mutmaßlich ein Totalschaden im niedrigen, sechsstelligen Eurobereich. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte beim Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein beschlagnahmt.

Das beteiligte Fahrzeug wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Fahrzeugs war die L308 für ca. eine Stunde voll gesperrt. Neben der Polizei Bendorf und Koblenz waren die Feuerwehr Bendorf, der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei Dierdorf im Einsatz. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)