Trier-Ehrang: Crash an der Kreuzung – Biker nach Kollision mit Pkw verletzt

TRIER-EHRANG. Am heutigen Dienstag, 13.08.2024, ereignete sich auf der Kreuzung B 53 / Servaisstraße in Trier-Ehrang gegen 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Eine 44-jährige Ford-Fahrerin befuhr die B 53 von Schweich kommend in Richtung Trier. Ein 66-jähriger Motorradfahrer kam aus der Servaisstraße und wollte nach rechts Richtung Trier auf die B 53 abbiegen. Der Verkehr der Kreuzung ist durch eine Ampelschaltung geregelt. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der 66-jährige Motorradfahrer kam in Folge der Kollision zu Fall und musste durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt werden.

Er wurde anschließend mit mittelschweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin wurde nicht verletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Der Verkehr im Kreuzungsbereich musste während der Verkehrsunfallaufnahme durch eine weitere Streife der Polizeiinspektion Schweich geregelt werden. Das Motorrad wurde durch ein hinzugezogenes Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Vor Ort machten sich bereits einige Zeugen des Verkehrsunfalls bemerkbar. Dennoch werden weitere Zeugen, insbesondere Fahrzeugführer/-innen die hinter der PKW-Fahrerin auf der B 53 in Fahrtrichtung Trier befanden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich, ein Rettungswagen sowie ein Notarztwagen.