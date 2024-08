Gefährliches Ruhelager: Schlafendes Rehkitz von der Autobahn gerettet

ZOTZENHEIM/GAU-BICKELHEIM/A61. Einen Einsatz mit vermeintlich traurigem Anlass, aber erfreulichem Ausgang erlebten Einsatzkräfte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in der Nacht auf Montag.

Gegen 2 Uhr wurde der Autobahnpolizei ein angeblich angefahrenes und leblos auf dem Standstreifen der A61 in Fahrtrichtung Koblenz liegendes Reh gemeldet.

Eine Streife machte sich auf den Weg zur beschriebenen Stelle bei Zotzenheim, um nachzusehen und das Tier gegebenenfalls aufzusammeln. Vor Ort lag auch tatsächlich ein Rehkitz. Auf das Hupen des Streifenwagens reagierte es nicht.

Als die Beamten ausstiegen und sich dem Rehkitz näherten, hob dieses plötzlich den Kopf und schaute die Beamten mit großen Augen an. Die Einsatzkräfte versuchten anschließend, das Tier in die Böschung auf dem Grünstreifen zu treiben. Mit etwas Geduld gelang es den Beamten schließlich, dass das Rehkitz in Richtung Feld verschwand.