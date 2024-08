Friedliche Veranstaltung: Polizei zieht positive Zwischenbilanz zu Nature One

KASTELLAUN. Ähnlich wie im Vorjahr zieht die Polizei ein positives Zwischenfazit zur diesjährigen Techno-Veranstaltung Nature One auf der ehemaligen Raketenabschussbasis Pydna bei Kastellaun im Hunsrück.

Nach Angaben des Veranstalters waren in diesem Jahr etwa 50.000 Besucherinnen und Besucher zu verzeichnen. Die Zahl der polizeilichen Einsatzanlässe bewegt sich in Relation zur Besucherzahl nach einer ersten Bewertung etwas unter dem Niveau des Vorjahres. Meist handelte es sich dabei um veranstaltungstypische Anlässe wie Diebstähle, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz oder hilflose Personen. Körperverletzungsdelikte blieben die absolute Ausnahme. Es war eine friedliche Veranstaltung. Es kam zu keinen besonderen Zwischenfällen. Valide Zahlen werden in den nächsten Tagen veröffentlicht.

Dementsprechend zeigt sich auch der Einsatzleiter und Leiter der Polizeidirektion Koblenz, Polizeidirektor Björn Neureuter, in einem ersten Fazit zufrieden: „Der Einsatz verlief aus polizeilicher Sicht bislang reibungslos. Die Abstimmungen mit dem den beteiligten Behörden und Organisationen sowie dem Veranstalter erfolgten auch in diesem Jahr wieder sehr vertrauensvoll. Jede beteiligte Stelle hat seine Aufgabe, zeigt aber auch Verständnis für die Bedürfnisse und Aufgaben der anderen Beteiligten. Aus meiner Sicht wurde das Ziel aller, den Gästen ein besonderes Wochenende bei größtmöglicher Sicherheit zu ermöglichen, vollends erreicht. Wenn jetzt noch alle Besucherinnen und Besucher gesund und zufrieden nach Hause kommen, dann sind auch wir zufrieden.“

Wie in den Vorjahren führt die Polizei auch in diesem Jahr Abfahrtskontrollen durch. Hier geht es insbesondere um die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführerinnen und -führer. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)