Luxemburg: Mutmaßlicher Dealer festgenommen – fünf Kilo Haschisch gefunden

RÜMELINGEN. In der rue du Parc in Rümelingen wurde eine Polizeistreife am frühen Abend des 2.8.2024 auf einen Mann aufmerksam, den die Präsenz der Polizeibeamten sichtbar störte. Er versuchte sich von den Beamten zu entfernen, konnte jedoch kurz darauf gestellt und aufgrund seines verdächtigen Verhaltens kontrolliert werden.

In einer Tasche, die er bei sich führte, konnten dabei rund 100 Gramm Haschisch aufgefunden werden. Im Laufe der weiteren Ermittlungen erhärtet sich der Verdacht, dass der Verdächtige im Besitz weiterer Drogen sein könnte, weshalb eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde. Dabei wurden rund fünf Kilo Haschisch, sowie eine geringe Menge Marihuana und Pilze sichergestellt. Zudem wurde ein illegales Messer, drei Mobiltelefone und eine größere Summe Bargeld beschlagnahmt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige festgenommen und heute morgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)