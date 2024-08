Luxemburg: Personal belästigt und bedroht – viele Streitigkeiten und Ruhestörungen

LUXEMBURG. Zwischen dem 2.8.2024, um 22.00 Uhr, und dem 3.8.2024, um 6.00 Uhr, wurden der Polizei landesweit insgesamt rund 50 Fälle von Streitigkeiten und Ruhestörung gemeldet. Die Situation hatte sich in den meisten Fällen bereits bei Ankunft der Beamten beruhigt bzw. konnte vor Ort geklärt werden.

Allerdings wurden gegen 22.40 Uhr ein alkoholisierter Mann in einem Parkhaus in Nähe des Bahnhofs in Ettelbrück gemeldet, der dort das Personal belästigen und bedrohen würde. Der Mann konnte angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Da er weiterhin herumschrie und sich nicht beruhigen lassen wollte, wurde entschieden, ihn nach einer ärztlichen Untersuchung im Arrest unterzubringen. Beim Transport vom Krankenhaus zur Dienststelle begann er jedoch im Polizeiwagen zu randalieren, konnte aber von den Beamten beruhigt und anschließend im Arrest untergebracht werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)