++ Sommerwetter in der Region: Neue Woche bringt bis zu 30 Grad ++

Nach einem noch durchwachsenen Sonntag wird es immer wärmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

OFFENBACH. Nach Wolken und teils Schauern wird es zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sommerlicher. Am Sonntag sei es wechselhaft, teils stark bewölkt mit gebietsweisen Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Temperaturen klettern maximal auf 22 bis 25 Grad.

Der Start in die neue Woche werde zunehmend wärmer. Am Montag soll es ohne Niederschläge heiter bis sonnig werden, die Temperaturen können auf bis zu 29 Grad steigen. Noch wärmer werde der Dienstag mit bis zu 30 Grad. Es bleibe bei teils harmlosen Wolkenfeldern trocken. In den Nächten bleibt es den Meteorologen zufolge unter 20 Grad. (Quelle: dpa)