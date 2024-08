Betreiber mehrerer Friedhöfe in Rheinland-Pfalz warnt vor Betrug auf Facebook

DACHSENHAUSEN. Der Betreiber mehrerer Friedhöfe in Rheinland-Pfalz warnt vor Betrügern, die sich auf seinen Facebook-Seiten an trauernde Menschen richten. Trauernde seien oft in einer verletzlichen Lebensphase und mittlerweile auch eine Zielgruppe für «Love Scammer» geworden, teilte die Deutsche Friedhofsgesellschaft, Betreiber von 14 Friedhöfen in Deutschland, mit. Auch das Rhein-Taunus-Krematorium gehört zu dem Unternehmen.

«Diese Betrüger versuchen über Facebook, das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen, um sie letztlich finanziell auszunutzen», sagte Geschäftsführerin Judith Könsgen. Das Social-Media-Team habe in den vergangenen Wochen mehr verdächtige Kommentare festgestellt, die sich meist an ältere Frauen richteten.

«Hinter diesen scheinbar harmlosen Nachrichten steckt eine perfide Strategie: Die Betrüger versuchen, durch wiederholte Kontaktversuche Vertrauen aufzubauen», sagt Könsgen. Dann werde Geld gefordert. Verdächtige Kommentare würden gelöscht und Profile gemeldet, sagte die Geschäftsführerin. Dennoch wünsche sie sich von Facebook mehr Unterstützung und schnellere Reaktionen. (Quelle: dpa)