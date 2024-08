Eifelkreis: PKW donnert gegen Straßenlaterne – Fahrer (19) ins Krankenhaus

LÜNEBACH. Am 2.8.2024, gegen 7.10 Uhr, ereignete sich in der Waxweilerstraße in Lünebach ein Verkehrsunfall.

Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Waxweilerstraße aus Richtung Waxweiler kommend. In einer leichten Rechtskurve geriet der Fahrer aufgrund Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden.

Im Einsatz waren ein First Responder, ein Rettungswagen sowie die Polizei Prüm. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)