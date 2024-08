Unwetter mit starkem Regen und Sturmböen: Zeltlager im Saarland verwüstet

BEXBACH. Infolge starker Regenfälle mit Sturmböen kam es am Abend des 1.8.2024, gegen 20.45 Uhr, auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in Bexbach zur Verwüstung eines aufgebauten Ferienlagers. Betroffen war eine Jugendgemeinde aus Baden-Württemberg, welche mit insgesamt 76 Jugendlichen und 30 Betreuern ihre Ferienfreizeit zum Zelten an besagter Örtlichkeit verbrachten.

Zum Zeitpunkt der Unwetterlage befanden sich kein Jugendlicher auf dem Gelände, diese waren im Rahmen eines Ausflugs mit auswärtiger Übernachtung unterwegs. Drei vor Ort verbliebene Betreuer blieben glücklicherweise unverletzt. Durch die Unwetterlage wurden zahlreiche große Schlafzelte und weiteres Equipment sowie diverses persönliches Eigentum beschädigt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Ob das Ferienlager fortgesetzt werden kann war am Abend noch unklar. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)