Deutscher Nachhaltigkeitspreis: Umwelt-Campus Birkenfeld zweifach nominiert

BIRKENFELD. Der Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier ist stolz, erneut als Vorreiter in der Bildungs- und Forschungslandschaft für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2025 nominiert zu sein. Die Verleihung des renommierten Preises findet am 28. November 2024 in Düsseldorf statt.

Nach eingehender Prüfung der Bewerbungen und ausführlichen Recherchen hat die Fachjury den Umwelt-Campus aufgrund seiner herausragenden Leistungen und seines Engagements für nachhaltige Entwicklung als einen der führenden Vertreter in seiner Branche anerkannt und gleich in den zwei Kategorien „Aus- und Weiterbildung“ sowie „Schulen und Hochschulen“ nominiert. Mitbewerber sind unter anderem große Hochschulen wie die Universität Hamburg, die Freie Universität Berlin, die Technische Universität München und andere Institutionen wie die Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg. Dies verdeutlicht die kontinuierlichen Bemühungen des Campus, nicht nur als nachhaltiger Lernort Umwelt- und Klimaschutz zu fördern, sondern auch den Wissenstransfer zu beflügeln. Aktuell läuft die zweite Entscheidungsrunde, in der durch eine Fachjury die Preisträger festgelegt werden und die Preisverleihung findet im November in Düsseldorf statt.

„Es ist eine beachtliche Leistung, es erneut unter die besten 10 in gleich zwei Kategorien zu schaffen, vor allem bei so hochkarätigen Mitstreitern. Jetzt heißt es Daumen drücken für einen möglichen Einzug in die Runde der Finalisten“, so der Nachhaltigkeitsbeauftragte des Umwelt-Campus, Prof. Dr. Klaus Helling. Auch in der dritten Kategorie des Bereichs „Bildung und Forschung“ ist der Umwelt-Campus sehr gut aufgestellt, denn die Drittmitteleinahmen konnten auf fast 12 Millionen Euro im Jahr 2023 gesteigert werden, von denen über 90 % für Projekte mit Nachhaltigkeitsbezug eingeworben wurden. Vor allem durch die mehr als fünf Millionen Euro, die das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) umgesetzt hat, ist der Fachbereich Umweltwirtschaft/Umweltrecht mit einem Drittmittelvolumen von über 250.000 Euro pro Professorenstelle sogar bundesweit an erster Stelle der betriebswirtschaftlichen und juristischen Fakultäten aller Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist eine renommierte Auszeichnung in Deutschland, die Unternehmen, Einrichtungen und Initiativen würdigt, die herausragende Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit erbracht haben. Die Auszeichnung wird jährlich vergeben und umfasst verschiedene Kategorien, die von nachhaltiger Unternehmensführung über soziale Innovation bis hin zu Umweltschutz reichen. Träger der Auszeichnung ist die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis.

Der Umwelt-Campus Birkenfeld zeichnet sich als herausragendes Beispiel in der Region aus, da es keine weiteren nominierten Hochschulen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland gibt. Diese erneute Aufstellung unterstreicht die Rolle als führende Institution in der Förderung nachhaltiger Entwicklung durch innovative Bildungsangebote und praxisorientierte Forschung. Mit einem breit gefächerten Angebot in den Bereichen Betriebswirtschaft, Recht, Informatik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik sowie Physik und Energietechnik werden derzeit 15 Bachelor-, 9 duale Bachelor- und 14 Masterstudiengänge angeboten, die alle das Thema Nachhaltigkeit im Kontext des jeweiligen Studiengangs reflektieren.

Für Studieninteressierte ist eine Bewerbung für das Wintersemester 2024/2025 noch möglich, die Einschreibefrist für alle zulassungsfreien Studiengänge ist der 23. September 2024. (Quelle: Umwelt-Campus Birkenfeld)