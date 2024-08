++ Region: Wechselhaftes Wochenende – etwas Regen und vereinzelt Gewitter ++

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird warm, aber wechselhaft. Für den Freitag meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch einen Mix aus Sonne und Wolken bei 25 bis 27 Grad. Ab dem Mittag können demnach Schauer und Gewitter auftreten, lokal könne es auch stärker regnen.

In der Nacht zum Samstag beruhige sich das Wetter voraussichtlich wieder. Am Samstag soll es laut DWD überwiegend niederschlagsfrei bleiben. Gewitter und Schauer seien nur noch gering wahrscheinlich und es werde teils heiter, teils wechselnd bewölkt. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich 24 bis 27 Grad.

In der Nacht zum Sonntag könne es zeitweise zu schauerartigem Regen kommen. Bis auf einzelne Schauer wird das Wetter nach DWD-Angaben am Sonntag vielfach niederschlagsfrei bei Temperaturen von 22 bis 25 Grad. In der Nacht zum Montag soll es demnach ebenfalls trocken bleiben. (Quelle: dpa)