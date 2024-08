VG Wittlich-Land: Einmal USA und zurück – Azubi-Tag auf der Air Base Spangdahlem

SPANGDAHLEM. Alle Auszubildenden freuten sich auf den diesjährigen Azubi-Tag der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, besonders die beiden neuen Anwärter, da sie die Möglichkeit hatten, sich untereinander besser kennenzulernen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Nach einem ausgiebigen Frühstück sowie einer herzlichen Begrüßung durch Bürgermeister Manuel Follmann und die Ausbildungsbeauftrage Tina Bohn ging es gemeinsam zur Air Base nach Spangdahlem.

Im Anschluss an die Passkontrolle am Eingangstor wurde das Team herzlich von Claudia Mueller aus dem Community Relations Office empfangen. Die Führung startete mit einer spannenden Rundfahrt über das Gelände der Air Base. Ein besonderes Highlight war dabei die Besichtigung des Air Traffic Control Towers. Die Auszubildenden hatten die seltene Gelegenheit, die Arbeit der Fluglotsen hautnah zu erleben und zu sehen, wie die Koordination des Flugverkehrs in Echtzeit abläuft. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des Flugzeughangars mit Colonel Hamilton. Hier erhielten unsere Auszubildenden die Möglichkeit, verschiedene Flugzeugmodelle aus nächster Nähe zu betrachten und sich mit den technischen Details vertraut zu machen.

Der gemeinsame Lunch bei Taco Bell rundete den Vormittag ab. Hierbei tauschten sich die Azubis über die gewonnenen Eindrücke untereinander aus, ehe sie nachmittags ihre Talente beim Bowlen unter Beweis stellen konnten. Innerhalb von zwei Teams wurden nicht nur der ein oder andere Strike erzielt, die Azubis hatten auch jede Menge Spaß in der Bowling Area. Nachdem der Sieger gekürt wurde, machte man sich mit kühlen Getränken von Starbucks schließlich auf den Heimweg.

Neben den faszinierenden Informationen zu geschichtlichen und technischen Details konnte das Team insbesondere Eindrücke der herausragenden Gastfreundlichkeit wie auch der vertrauensvollen Zusammenarbeit mitnehmen. Hierfür bedankt sich die Verbandsgemeinde Wittlich-Land herzlich bei der Air Base Spangdahlem. (Quelle: Verbandsgemeinde Wittlich-Land)