Trier: Vorbildlicher Einsatz beim Hochwasser – Fluthelfer-Medaille des Landes verliehen

TRIER. Für ihren vorbildlichen Einsatz beim Hochwasser im Juli 2021 in Ehrang verlieh Dezernent Ralf Britten jetzt sechs Mitarbeitern der Stadtwerke Trier die Fluthelfer-Medaille des Landes.

Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe vom Dienstag.

Gut drei Jahre ist es her, dass die Kyll den Ortskern Ehrang komplett unter Wasser setzte. Dabei war es vor allem der Zusammenarbeit von Feuerwehr und SWT bei der Evakuierung und den nachfolgenden Arbeiten im Stadtteil zu verdanken, dass die Schäden ausschließlich materieller Natur blieben. Um diesen großen Einsatz zu ehren, kamen nun Vertreter der Stadtverwaltung und der Stadtwerke zur Überreichung der Fluthelfer-Medaillen in der Feuerwache am Barbara-Ufer zusammen. Dezernent Ralf Britten betonte: „Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Stadtwerken ist vorbildlich bei uns in Trier. So etwas ist das A und O beim Bevölkerungs- und Katastrophenschutz.“

Feuerwehrchef Andreas Kirchartz ergänzte: „Wir schätzen die unkomplizierte Zusammenarbeit mit unseren Schnittstellen bei den SWT ungemein. Das ist eine sehr enge und starke Partnerschaft für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger in Trier.“ Christian Rauen, Krisenstabsleiter der Stadtwerke, erklärte: „Auch für uns sind diese kurzen Wege und persönlichen Ansprechpartner in Krisensituationen, in denen es für alle Beteiligten schnell gehen muss, sehr wichtig. In dieser Konstellation sind wir, was die Zusammenarbeit in solchen Fällen betrifft, auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt.“

Neben Christian Rauen, der die Medaille stellvertretend für die über 120 Mitarbeitenden im Einsatzzeitraum entgegennahm, erhielten drei Mitarbeiter aus dem Verkehrsbetrieb der Stadtwerke die Fluthelfer-Medaille. Sie hatten vor drei Jahren Busse zur Evakuierung der Bürgerinnen und Bürger und zu späteren Hilfseinsätzen gefahren. Zu dieser Gruppe gehören Thomas Hüser, Leiter der Verkehrsorganisation, und seine Mitarbeiter Jens-Uwe Korn und Metin Durak. Mit Thomas Kinscher und Thomas Zimmer konnten zwei weitere Fahrer den Termin aus Krankheitsgründen nicht wahrnehmen. Hüser nahm die Medaillen stellvertretend für seine Kollegen entgegen.

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung vom 30.07.24)