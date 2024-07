LISSENDORF. Am Montag, den 29.7.2024, gegen 3.20 Uhr, geriet ein PKW in der Hauptstraße in Lissendorf in Brand. Der Fahrzeugführer konnte den PKW frühzeitig verlassen.

Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug ursächlich für den Brand sein. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Lissendorf sowie die Polizeiinspektion Prüm. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)