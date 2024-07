PÜTSCHEID. Am 28.7.2024, kurz vor 3.00 Uhr morgens, ereignete sich ein Unfall, auf einem für eine Veranstaltung eingerichteten Parkplatz in in der Veinerstrooss Pütscheid bei dem ein 27-jähriger Mann aus Munshausen aus noch ungeklärter Ursache stürzte und von engem PKW überrollt wurde.

Trotz Erstversorgung durch die Einsatzkräfte verstarb die Person noch vor Ort. Der Mess- und Erkennungsdienst der Polizei war vor Ort. Eine Autopsie wurde angeordnet. (Quelle: Police Grand-Ducale)