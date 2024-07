++ Region: Wolken und Regen am Wochenende – Sonne zum Wochenstart ++

Am Wochenende bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland stark bewölkt und regnerisch. Der Montag bringt vermehrt die Sonne zurück. Die Temperaturen steigen am Dienstag auf bis zu 34 Grad an.