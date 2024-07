BELVAL. Am späten Mittwochnachmittag, 24.7.2024, ereignete sich in Belval ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem ein Arbeiter bei Wartungsarbeiten an den Schmelzöfen tödliche Verletzungen erlitt.

Rettungsdienste begaben sich vor Ort, es konnte aber nur noch der Tod des 31-jährigen Mannes aus dem Süden des Landes festgestellt werden.

Die Gewerbeaufsicht sowie die Police technique begaben sich zwecks Klärung des genauen Unfallhergangs zum Unfallort. (Quelle: Police Grand-Ducale)