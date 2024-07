Tierquälerei: Mir Armbrust auf Graugans geschossen? Polizei bringt verletztes Tier in Klinik

ST.GOAR. In Sankt Goar wird die Wasserschutzpolizei über eine verletzte Gans informiert, in deren Flügel ein Armbrustbolzen steckt. Jetzt ermittelt die Polizei – und sucht nach Zeugen.

Eine Graugans ist in Sankt Goar (Rhein-Hunsrück-Kreis) mutmaßlich mit einer Armbrust beschossen worden. Der Bolzen hatte sich in den linken Flügel des Tieres gebohrt, wie die Polizei mitteilte. Die Wasserschutzpolizei wurde demnach am Mittwoch über die verletzte Gans informiert und verständigte die Wildtierhilfe, die das Tier am Rheinufer einfing und in eine Tierklinik brachte.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht nach Zeugen.

(dpa)