Ursache: Im gelben Sack entsorgter Akku löste Brand bei der A.R.T. GmbH im Trierer Hafen aus

TRIER. Bereits am 17. Juli kam es gegen 23 Uhr zu einem Brandereignis bei der A.R.T. GmbH im Trierer Hafen. In einer Lagerbox für Verpackungsabfälle wurde durch die Überwachungssysteme eine Hitzequelle festgestellt. Die Anlage hat daraufhin den Bereich gelöscht und einen Alarm an die Feuerwehr gesendet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits kein Brandherd mehr ersichtlich. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr abgesucht und keine weiteren Brandnester festgestellt. Der Einsatz konnte schließlich um 23:45 Uhr bereits wieder beendet werden. Aufgrund des schnellen Eingreifens vor Ort konnte größerer wirtschaftlicher Schaden verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Akkus richtig entsorgen

Der Brand wurde durch einen Akku verursacht, der im Gelben Sack nichts zu suchen hat. Bei der Frage der richtigen Entsorgung geht es nicht nur um die Möglichkeit des Recyclings und der Wiederverwendung, sondern auch um das Betriebsrisiko der Müllautos und Sortieranlagen.

Durch die mechanische Beanspruchung/ das Quetschen eines Akkus entstehen Temperaturen bis zu 1.000 Grad, was zur Entzündung der umliegenden Abfälle führt.

Der A.R.T. weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Akkus und Batterien weder in den Hausmüll, noch in den Gelben Sack und erst recht nicht in die blaue Tonne gehören. Akkus und Batterien müssen als Elektroabfall entsorgt werden und können kostenlos in jedem Elektrofachgeschäft und an allen Standorten des A.R.T. abgegeben werden.