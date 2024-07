Trier: Bushaltestelle Theodor-Heuss-Allee fünf Tage aufgehoben

TRIER. Ab Montag, 29. Juli, bis einschließlich Freitag, 2. August 2024, wird die Bushaltestelle Theodor-Heuss-Allee wegen Bauarbeiten gesperrt.

Die Stadtwerke Trier bitten ihre Fahrgäste, in diesem Zeitraum im Normalverkehr auf die Haltestellen Balduinsbrunnen oder an der Porta Nigra auszuweichen, im Sternverkehr (70er und 80er Linien) auf die Haltestellen am Hauptbahnhof oder an der Porta Nigra. Bei Fragen steht das Team im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 zur Verfügung. (Quelle: SWT)