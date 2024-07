Eifelkreis: Mieser Trickdiebstahl in Bäckerei – Mitarbeiterin geschickt getäuscht

PRÜM. Am Donnerstag, dem 23. Mai 2024, betraten zwei bislang unbekannte Täter gegen 17.30 Uhr die Filiale der Bäckerei Lohners in der Bahnhofstraße in Prüm.

Einer der Tatverdächtigen bewegte eine Mitarbeiterin dazu, ihm mehrere Geldscheine aus der Kasse zu übergeben, um etwas zu überprüfen. Bei der Rückgabe des Geldes behielt er durch geschickte Täuschung einen Betrag im unteren dreistelligen Bereich. Währenddessen lenkte der zweite Täter das weitere Personal ab.

Täter 1:

– männlich

– dunkle Schuhe mit heller Sohle

– braune Hose

– gestreiftes Hemd

– Hut

– schwarze Tasche

Täter 2:

– männlich

– kurze, dunkle Haare

– Brille

– kariertes Hemd

– schwarze Tasche

Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der 06571/9260 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)