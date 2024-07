„Kanzler-Gespräch“: Olaf Scholz diskutiert mit Bürgern im Saarland

Einmal den Bundeskanzler das fragen, was man immer schon mal von ihm wissen wollte? Und ihm dabei seine eigene Meinung sagen? Das können einige Bürger in Saarbrücken tun.

SAARBRÜCKEN. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Mittwoch zu einer Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern nach Saarbrücken. In seiner Reihe «Kanzler-Gespräch», die ihn bislang in 13 Bundesländer führte, haben 150 Saarländer die Chance, ihm 90 Minuten lang Fragen zu stellen.

«Der Bundeskanzler möchte dabei erfahren, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt, von ihren Anliegen und Erwartungen an die Politik hören und auf ihre Fragen antworten», heißt es auf der Internetseite der Bundesregierung. «Es geht um gegenseitiges Zuhören, Wertschätzung und Offenheit.»

Die Auswahl der Teilnehmer, die mindestens 16 Jahre alt sein müssen, erfolgte in Zusammenarbeit mit den Medienpartnern Saarbrücker Zeitung und Radio Salü. Die Fragen der geladenen Gäste sind dem Kanzler und der Moderation nach Angaben des Bundespresseamtes vorab nicht bekannt. «Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden selbst, welche Frage sie dem Bundeskanzler stellen wollen», heißt es.

In den Jahren 2022 und 2023 fanden insgesamt elf Kanzler-Gespräche statt. 2024 war Olaf Scholz bereits in Dresden zu Gast sowie Ende März in Brandenburg an der Havel. (Quelle: dpa)