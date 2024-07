++ Region: Schauer, kräftige Gewitter und vereinzelt Unwetter erwartet ++

OFFENBACH. Schauer, kräftige Gewitter und vereinzelt Unwetter kommen heute auf Rheinland-Pfalz und das Saarland zu. Der Regen macht sich erst in der Nordwesthälfte breit, wo es ab dem Mittag örtlich blitzt und donnert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu können demnach starke bis stürmische Böen und selten Sturmböen durch die Bundesländer fegen.

In die Südosthälfte breitet sich das ungemütliche Wetter laut DWD am Nachmittag aus. Unwetter könne es vereinzelt am Nachmittag und am Abend geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 Grad in der Hocheifel und 27 Grad in der Vorderpfalz, so die Vorhersage.

Es bleibe am Mittwoch zunächst wechselnd bis stark bewölkt, und auch ein paar Regentropfen kann es noch geben. Im Verlauf des Tages wird es laut DWD aber zunehmend heiter und die Temperaturen erreichen höchstens 22 bis 26 Grad.

Sommerlich werden die Temperaturen demnach am Donnerstag und Freitag: Die Meteorologen rechnen mit Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad. Dazu bleibe es am Donnerstag meist heiter und trocken, während am Freitag zeitweise Schauer möglich seien. (Quelle: dpa)