Weiter Fragen offen: Hündin in Trier-Heiligkreuz mit Messer erstochen

TRIER. Vor rund zwei Wochen hat ein 62-Jähriger in Heiligkreuz eine Golde Retriever-Hündin erstochen, die ihrer jugendlichen Besitzerin entwischt war und auf einen anderen Hund zulief. Der Vorfall lässt weiterhin Fragen offen, wie der Volksfreund berichtet.

Als die beiden Hunde „ineinander gerieten“, so die Polizei, stach der 62-Jährige mit einem Messer in die Herzgegend der Hündin, die wenig später starb. Der Mann ging zunächst weg. Von Zeugen am Mattheiser Weiher zur Rede gestellt, kehrte er jedoch zum Ort des Geschehens zurück.

Der Vorfall sorgte für hitzige Diskussionen in den Sozialen Medien. Rechtlich ist die Frage der Verhältnismäßigkeit des Messereinsatzes entscheidend, d.h. ob der Einsatz des Messers notwendig war, um die Situation zu entschärfen oder ob es weniger gravierende Möglichkeiten gegeben hätte, die Golden Retriever-Hündin auf Distanz zu halten.

Unabhängig davon verwies der frühere Leiter des Trierer Tierheims, Andreas Lindig, gegenüber der Zeitung auf den Paragrafen 17 des Tierschutzgesetzes, der festlegt, dass mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird, wer ein „Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet“. Lindig sprach sich zudem für Heimtierschutzgesetz mit einem verpflichtenden Hundeführerschein mit Sachkundeprüfung aus.

Der Deutsche Tierschutzbund erklärte auf Nachfrage, um Hunde zu trennen könne man z.B. eine Jacke über die Tiere werfen oder ein lautes unerwartetes Geräusch verursachen, etwa durch einen zu Boden geworfenen Schlüsselbund: „Häufig sind die Tiere dann so überrascht, dass sie im ersten Moment voneinander ablassen.“ (Quelle: Trierischer Volksfreund)