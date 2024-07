Bauträgervertrag abgeschlossen: Fünfgruppige Kita für Bitburg-Masholder

BITBURG. In dieser Woche konnte vor dem Notar Dr. Hilger in Speicher zwischen der Firma Eifel GmbH und der Stadt Bitburg ein Bauträgervertrag zur beabsichtigten Errichtung einer fünfgruppigen Kindertagesstätte in Bitburg-Masholder abgeschlossen werden.

Vorausgegangen war ein wettbewerblicher Dialog mit Verhandlungsrunden und einem finalen Angebot, das Stadtrat der Stadt Bitburg in seiner Sitzung am 27. Juni 2024 angenommen hat. Zunächst wird nun die Planungsleistung beauftragt mit dem Ziel, eine Baugenehmigung sowie entsprechende Fördermittel für den Neubau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte für 125 Kinder in Bitburg zu erhalten. Nach Erteilung der Baugenehmigung und der gesicherten Finanzierung sollen dann die weiteren Bestandteile des Vertrages greifen. (Quelle: Stadt Bitburg)