Wittlich: Unzählige Liter Wasser freigesetzt – Sachbeschädigung durch Wasserschaden

WITTLICH. Am 18.7.2024 kam es gegen 21.10 Uhr in der Mittleren Kordel in Wittlich zu einem massiven Wasseraustritt aus einem leerstehenden Einfamilienhaus.

Durch die eingesetzten Rettungskräfte der Feuerwehr und Polizei Wittlich, konnte die Ursache im 3. OG ausgemacht werden – dort wurde durch bislang unbekannte Personen mutwillig ein Wasserhahn geöffnet, welcher über mehrere Stunden unzählige Liter Wasser freisetzte. Durch die freigesetzten Wassermengen kam es zu massiven Schäden im Mauerwerk – eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei Wittlich bittet nun die Bevölkerung, etwaige auffälligen Beobachtungen zwischen 6.00 Uhr und 21.00 Uhr rund um die Straße Mittlere Kordel unter der 06571-9260 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)