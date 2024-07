++ Region: Heißes Wochenend-Wetter bis zu 34 Grad ++

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Hohe Temperaturen kommen am Wochenende auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu. Zwischen 29 und 32 Grad am Freitag sowie Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad am Samstag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus.

Ab Samstagnachmittag seien einzelne Schauer und kurze Gewitter möglich. Im Laufe der Nacht soll es regnen, teils auch kräftiger.

Für den Sonntag rechnete der DWD wieder mit Regen und Gewitter. Mit Höchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad soll es etwas weniger warm werden. Der Regen solle voraussichtlich in der Nacht zum Montag abziehen. (Quelle: dpa)