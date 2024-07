Schillingen: Aussichtsturm beschädigt und Info-Tafel gestohlen

SCHILLINGEN. Am Aussichtsturm der Ortsgemeinde Schillingen kam es zu einem Diebstahl einer Infotafel sowie der Sachbeschädigung am Turm selbst. Die Folgen der Tat wurden durch Mitarbeiter der Ortsgemeinde am Samstag, dem 6.7.2024 festgestellt und der Polizeiinspektion Hermeskeil mitgeteilt.

Die flüchtigen Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Ermittlungen am Tatort ergaben keine Hinweise auf die möglichen Verursacher.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil (Telefon: 06503/9151-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)