Hermeskeil: Pkw-Fahrer donnert in Verkehrsinsel-Schild und haut einfach ab

HERMESKEIL. Wie die Polizei in Hermeskeil mitteilt, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer am heutigen Dienstag, 16.07.24, um 19.30 Uhr ein umgefahrenes Verkehrszeichen auf dem Zubringer von der L 151 aus Fahrtrichtung Hermeskeil-Höfchen kommend in Richtung Reinsfeld.

Ein bislang unbekannter PKW-Führer kam aufgrund überhöhter Geschwindigkeit beim Linksabbiegen von der Fahrbahn ab und kollidierte auf der Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen.

Danach setzte er seine Fahrt in Richtung Reinsfeld fort, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern.

Am Unfallort konnten schwarze Kunststoffteile der vorderen Stoßstange mit einem VW-Emblem aufgefunden werden.

Der flüchtige PKW dürfte starke Beschädigungen im Frontbereich aufweisen.

Da es sich um einen stark befahrenen Straßenabschnitt handelt, hofft die Polizei auf Hinweise zum Verursacher von anderen Verkehrsteilnehmern.