Saarland: Zahl der Schüler steigt deutlich, vor allem an Grundschulen

Im kommenden Schuljahr besuchen mehr Kinder Schulen im Saarland. Vor allem an Grundschulen wächst die Schülerzahl. Das hat Folgen für die Klassen.

SAARBRÜCKEN. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an saarländischen Schulen wird im nächsten Schuljahr um gut 2.300 steigen. Insgesamt werden 2024/2025 insgesamt fast 124.600 Schüler eine Schule besuchen, wie aus einer Antwort der SPD-Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Jutta Schmitt-Lang (CDU) hervorgeht.

Das größte Schüler-Plus im Vergleich zum Vorjahr wird an Grundschulen erwartet. Die Zahl der Grundschüler wächst demnach um rund 1.100 auf fast 36.000.

Laut Landesregierung sollen im nächsten Schuljahr über alle Schularten hinweg insgesamt rund 150 Klassen mehr gebildet werden. Damit erhöhe sich die Klassenzahl auf fast 5.700. Auch hier liegt der Zuwachs vor allem bei den Grundschulen – mit gut 60 Klassen mehr.

Mehr Klassen machten einen zusätzlichen Bedarf an Lehrkräften erforderlich in Höhe von rechnerisch 174 Vollzeitstellen. Zum 1. August sollen neue Stellen im Umfang von 60 Vollzeitstellen geschaffen werden, der übrige Bedarf soll durch «freie Stellenanteile» gedeckt werden. Das neue Schuljahr beginnt im Saarland am 26. August. (Quelle: dpa)