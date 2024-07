Westerwald: Hunderte Kinder müssen wegen Unwetter Zeltlager verlassen

Als ein Gewitter aufzieht, muss das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Westerwald abgebrochen werden. Hunderte Kinder werden in Sicherheit gebracht.

FREILINGEN. Wegen eines aufziehenden Gewitters ist ein Zeltlager mit rund 800 Kindern in Freilingen (Westerwaldkreis) abgebrochen worden.

Als das Unwetter sich näherte, wurden die Kinder der Kreisjugendfeuerwehr unter anderem von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Dorfgemeinschaftshäusern in Sicherheit gebracht, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte. Dort konnten sie von ihren Eltern abgeholt werden. Bereits seit Samstag hatte die Kreisjugendfeuerwehr auf einem Platz in der Nähe der Bundesstraße 8 gezeltet. (Quelle: dpa)