Über ein Dutzend Betroffene: Reizgas durch Fenster in Shisha-Bar gesprüht

ST. WENDEL. In der Nacht von Freitag auf den gestrigen Samstag ging bei der Polizei eine Meldung gegen 1.15 Uhr ein, dass in einer Shisha-Bar in der Balduinstraße in St. Wendel Reizgas versprüht worden sei. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei konnten über ein Duzend Gäste angetroffen werden, die über gleichgelagerte Symptome klagten. Sie berichteten über Reizungen der Atemwege.

Ein akuter Handlungsbedarf der Rettungskräfte war jedoch nicht gegeben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand könnte ein unbekannter Täter auch das Reizgas von außen durch ein Fenster in die Bar gesprüht haben. Da bereits einige Gäste vor dem Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit verlassen hatten, wird seitens der Polizei darum gebeten, dass sich noch nicht registrierte Verletzte oder auch Zeugen, die Hinweise zu dem Täter machen können, melden sollen (Telefon: 06851/8980, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Wendel)