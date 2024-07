RLP: Wie in einem Actionfilm – 16-Jähriger in Sportwagen rast Polizei davon

Wie in einem Actionfilm rast der Fahrer eines teuren Sportwagens der Polizei davon. Nachdem er von mehreren Streifenwagen auf der Autobahn gestoppt wird, ist klar, was er verbergen wollte.

NEUSTADT/WEINSTRAßE. Ein 16 Jahre alter Sportwagenfahrer ohne Führerschein ist der Polizei in Neustadt an der Weinstraße mit Tempo 200 davongerast. Die nächtliche gefährliche, filmreife Verfolgungsfahrt habe durch die Stadt und mehrfach über die Autobahn geführt, in unterschiedlichen Fahrtrichtungen, teilte die Polizei heute mit.

Dabei sei der Jugendliche fast dauerhaft mit 200 Kilometern pro Stunde gefahren und habe mehrere Verkehrsteilnehmer mit teils halsbrecherischen Überholmanövern in Gefahr gebracht. Er sei schließlich auf der Autobahn von drei Streifenwagen eingekesselt und vorübergehend festgenommen worden. Dafür sei die Autobahn 65 Ludwigshafen-Neustadt kurzzeitig ganz gesperrt worden.

Der 16-Jährige aus Neustadt habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Er flüchtete den Angaben zufolge vor der Polizeikontrolle, weil er keinen Führerschein hat. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum hätten sich nicht ergeben. Gegen den Jugendlichen seien Strafverfahren wegen illegalen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet worden. Gegen den Halter des teuren Sportwagens wurde eine Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (Quelle: dpa)