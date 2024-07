Nur 130 erlaubt: Fahranfänger in Luxemburg mit 211 km/h auf der Autobahn

LUXEMBURG. Die Beamten der Verkehrspolizei UPR führten am 12.7.2024, gegen 21.15 Uhr, auf der Autobahn A1 in Höhe Senningerberg eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Gemessen wurden die Verkehrsteilnehmer, die auf der Autobahn A1 von Luxemburg in Richtung Trier unterwegs waren.

Ein Verkehrsteilnehmer steuerte seinen PKW mit 211 km/h über die Autobahn A1, anstatt der erlaubten 130 km/h. In Höhe des Cargo Center wird auf der A1 eine Baustelle vorangekündigt, die sich in Höhe der Autobahnausfahrt Munsbach befindet. Der Raser fuhr ungebremst mit seinem PKW in Richtung Baustelle, wobei in diesem Teilabschnitt auf der A1 die Geschwindigkeit auf 90 Km/h begrenzt ist.

Vor der Autobahnausfahrt Munsbach konnten die Beamten zu dem Raser aufschließen. Der Fahrer wurde aufgefordert dem Polizeiauto zu folgen. In der Ortschaft Munsbach wurde er Fahrer gestoppt und die Borddokumente wurden überprüft.

Es stellte sich heraus, dass es sich beim Beschuldigten um einen Fahranfänger handelte. Der junge Fahrer hatte seine Fahrerlaubnis am 27.10.2023 erhalten. Der Führerschein wurde anschließend an Ort und Stelle eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot wurde vollzogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)