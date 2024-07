Beinharte Blechduelle: Zweiter Lauf der luxemburgischen Stock-Car-Meisterschaft

ALZINGEN. Den schwierigen Witterungsbedingungen in den Abend- und Morgenstunden zum Trotz wurde am vergangenen Sonntag, den 30. Juni 2024, der zweite Stock-Car-Meisterschaftslauf dieses Jahres in Alzingen ausgetragen. Das Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux lud ein zu diesem Renntag. Dem Aufruf waren rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer gefolgt, die unzählige spektakuläre Rennmanöver und etliche Blechschäden geboten bekamen.

Spektakel in drei Rennkategorien

Die zahlreichen Fahrerinnen und Fahrer fanden eine ideale und bestens präparierte Rennstrecke vor. In den insgesamt zwei verschiedenen offiziellen Rennkategorien kam es zu beinharten Blechduellen, bei welchen sich die involvierten Fahrerinnen und Fahrer mächtig ins Zeug legten.

Zusätzlich zu den altbewährten Rennkategorien hatte das Veranstalterteam wie schon in den vergangenen beiden Jahren wieder ein Auto-Rodeo im Rahmenprogramm vorgesehen. Es konnte ein recht buntes und gut gespicktes Fahrerfeld begrüsst werden, welches eine tolle Show darbieten konnte und mit sehr viel Spaß am Werke war. Äußerst positiv hierbei sei zu erwähnt, dass etliche junge Fahrerinnen und Fahrer an dieser Renndisziplin teilnahmen, welche bisher über geringe oder überhaupt keine Erfahrung im Stock-Car-Sport verfügten.

Die Rennresultate des Tages

Insgesamt sieben abwechslungsreiche und ereignisreiche Rennläufe wurden dem zahlreich erschienenen Publikum angeboten.

Folgend ein Überblick über den Tagesablauf:

In der Klasse 1 (bis 2800ccm) sollte sich am Ende des Tages das Tornado Team Hamm wiederum durchsetzen können und die Tageswertung mitnehmen. Auf dem Ehrenrang folgten die Les Diables Rouges aus Düdelingen, gefolgt vom Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux, dem Racing Team Power Bull’s Préizerdaul und dem Stock-Car-Club Steel Panthers. In der Einzelwertung konnte sich Luc Pastoret (180/Power Bull’s) gegen die gegenerischen Fahrer durchsetzen.

In Klasse 2 (bis 2000ccm) war es das Racing Team Power Bull’s Préizerdaul, welches sich den Tagessieg in der Teamwertung sichern konnte, gefolgt vom Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux. In der Einzelwertung gelang es Philippe Baum (88/Power Bull‘s) in eindrucksvoller Art und Weise den Tagessieg zu ergattern.

Im abschliessenden Auto-Rodeo-Lauf war es Sascha Reding (282/individuell), welcher sich nach langem Kampf mit seinem VW Passat gegen seine zwölf Konkurrentinnen und Konkurrenten durchsetzen konnte. Das Publikum zeigte sich sehr begeistert über dieses Rahmenprogramm.

Folgender Meisterschaftslauf am 21. Juli in Alzingen

In knapp zwei Wochen wird am Sonntag, den 21. Juli 2024, das Halbzeitrennen dieser Saison mit dem dritten Meisterschaftslauf in Alzingen auf dem Programm stehen. Verantwortlich für die Austragung dieses Renntages zeichnet das Tornado Team Hamm. Mit viel Engagement werden die Vorstädter wie gewohnt zu Werke gehen um einen tollen Renntag auf die Beine zu stellen.

Zusätzliche Informationen

Die kompletten Rennresultate, aktuelle News oder Informationen über die einzelnen Rennkategorien können unter www.stock-cars.lu nachgelesen werden. Weitere Informationen können auch jederzeit gerne via Mail an [email protected] angefragt werden respektive im offiziellen Facebook-Blog “Stock-Cars Luxembourg” nachgelesen werden. (Quelle: Fédération Luxembourgeoise du Stock-Car)