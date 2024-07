FRANKFURT. Nach der EM ist vor der Bundesliga. In wenigen Wochen rollt der Ball in der 1. und 2. Bundesliga wieder! Die Deutsche Fußballliga (DFL) hat am heutigen Donnerstag, 4. Juli, den Spielplan für die kommende Saison 2024/2025 veröffentlicht.

Mit der Bekanntgabe der Spielpläne beginnt also der Countdown zu einer neuen Saison, die hoffentlich genauso aufregend und überraschend wird wie die vergangenen Jahre.