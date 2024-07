Trier-Biewer: 12-jähriges Kind verletzt – Unfallverursacher haut mit dem Pkw einfach ab

TRIER-BIEWER. Wie die Polizeiinspektion Schweich mitteilt, kam es am heutigen Montag, 01.07.2024, gegen 14:00 Uhr im Aacher Weg in Trier-Biewer zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Kind leicht verletzt.

Ein roter Kleinwagen soll den Aacher Weg in Richtung Ortskern befahren haben. Dieser sei sehr dicht an dem, ebenfalls in Richtung Ortskern fahrenden, Fahrrad, das von einem 12-järhigen Kind gefahren wurde, vorbeigefahren.

Der Fahrradfahrer sei dem Pkw ausgewichen und dadurch gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug gestürzt. Das Kind wurde hierbei leicht verletzt.

Der Pkw habe sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich des verursachenden Fahrzeugs oder Fahrzeugführers geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.