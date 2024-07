Inflation schwächt sich im Saarland weiter ab

SAARBRÜCKEN. Die Teuerung im Saarland hat im Juni weiter an Tempo verloren. Die Inflationsrate lag gegenüber dem Vorjahresmonat bei 2,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken mitteilte. Im Mai hatte die Teuerungsrate bei 2,9 Prozent, im April bei 3,0 Prozent gelegen.

Rückläufig waren die Preise für Elektrizität, die um 0,9 Prozent im Vergleich zum Juni 2023 zurückgingen. Deutliche Entlastungen spürten Verbraucher laut Landesamt bei Brennholz und Holzpellets – hier lag der Preisrückgang bei sieben Prozent.

Gas und Fernwärme verteuerten sich dagegen deutlich (plus 9,6 und plus 36,0 Prozent). Heizöl stieg binnen Jahresfrist um 8,3 Prozent. Die Kraftstoffpreise an saarländischen Tankstellen blieben mit minus 0,1 Prozent nahezu auf dem gleichen Niveau.

Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich um 1,5 Prozent, wie das Amt weiter miteilte. Obst kostete 1,9 Prozent mehr, Gemüse 0,7 Prozent. Die Preise für Molkereiprodukte und Eier gingen um 2,2 Prozent zurück, ebenso die Preise für Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte (minus 4,2 Prozent). (Quelle: dpa)