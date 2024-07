Europäisches Jugendsportfest: Bitburger Sportler zu Gast im belgischen Blankenberge

BITBURG/BLANKENBERGE. Zum 54. Europäischen Jugendsportfest trafen sich Anfang Juni rund 200 junge Sportlerinnen und Sportler aus vier Nationen im belgischen Blankenberge. Bei den sportlichen Wettkämpfen belegte die Bitburger Mannschaft in diesem Jahr den dritten Platz.

Seit 1967 treten jugendliche Sportler im Alter von 12 bis 16 Jahren aus fünf Ländern alljährlich zum sportlichen Kräftemessen beim Europäischen Jugendsportfest an. Die Teilnehmer kommen aus Differdingen/Luxemburg, Blankenberge/Belgien, Cranendonck/Niederlande, Rethel/Frankreich und Bitburg. Es werden Wettkämpfe in den Sportarten Basketball, Fußball, Leichtathletik, Schwimmen und Volleyball ausgetragen.

In diesem Jahr war die Gemeinde Blankenberge in Belgien Gastgeber des Treffens, bei dem vor allem die europäische Begegnung im Vordergrund steht. Die jungen Leute aus der Kreisstadt zeigten sich an den drei Tagen als faire Sportler und erhielten verdient den Fairplay-Preis. Sportlich erreichten die Bitburger, angefeuert von den Betreuern Karina Hauer und Cara Schultz (Schwimmen), Torsten Hauer und Thomas Jost (Fußball), Marc Ernst und Christian Dockendorf (Basketball), David Ewald und Kerstin Krischel (Volleyball) sowie Mark Regelski und Philipp Kesse (Leichtathletik) in der Gesamtwertung den dritten Platz. Besonders erfolgreich waren die Bitburger Basketballer, die sich den Sieg in ihrer Disziplin sichern konnten.

Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gab es neben den sportlichen Wettbewerben ein buntes Rahmenprogramm. Die sehr gut organisierte und gelungene Veranstaltung, viele neue Bekanntschaften und Eindrücke werden allen Teilnehmern und Betreuern als unvergessliches Erlebnis in Erinnerung bleiben.

Die 55. Auflage des Europäischen Jugendsportfestes findet im kommenden Jahr in Differdingen/Luxemburg statt. (Quelle: Stadt Bitburg)