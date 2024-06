Abenteuerliche Suff-Fahrt bei Hermeskeil: Crashs durch Ausweichmanöver verhindert

HERMESKEIL. Am 29.6.2024 befuhr ein schwarzer BMW mit rumänischem Kennzeichen in einem Zeitraum von ca. 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr die L149 von Nonnweiler kommend in Fahrtrichtung Hermeskeil.

Hierbei führte die alkoholisierte Fahrerin das Fahrzeug in unsicherer Weise und befuhr mit ihrem PKW mehrfach, zumindest teilweise, die Gegenfahrbahn. Hierdurch sollen zwei Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein und konnten einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern. Die Fahrzeugführer sowie mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hermeskeil zu melden (Telefon: Telefon: 06503/9151-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)