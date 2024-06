++ Mann stirbt nach Messerattacke: Tatverdächtige 20-Jährige stellt sich ++

Ein Mann wird am Hauptbahnhof mit einem Messer attackiert. Er stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Noch am selben Tag stellt sich eine junge Frau den Ermittlern.

KAISERSLAUTERN. Bei einem Angriff mit einem Messer ist ein 64-Jähriger in Kaiserslautern tödlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine 20 Jahre alte Frau den Mann am Samstagnachmittag mit einem Messer in der Unterführung des Hauptbahnhofs angegriffen haben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann starb demnach noch am Nachmittag im Krankenhaus.

Die Tatverdächtige stellte sich kurz nach der Tat den Beamten der Polizeiinspektion in Landstuhl, nachdem die Ermittler zuvor nach ihr gefahndet hatten. Sie befinde sich derzeit in Polizeigewahrsam. Am frühen Abend war der Hauptbahnhof gesperrt, Kriminaltechniker sicherten dort Spuren, wie es hieß. Weitere Details, etwa zu den Hintergründen der Tat, sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Leiche des Opfers wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern obduziert.